Сверстать макет одностраничника

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки387 просмотров

Сверстать макет одностраничника

Скрин в приложении

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$60
2 дня
Михаил отличный верстальщик! Рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя и желаю успехов и профессионального роста!
Сергей замечательный заказчик. В ходе работы все было на высшем уровне: ТЗ, общение, оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад

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