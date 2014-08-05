Создать html шаблом для электронной почты, материалы предоставим, должен быть текст, фон, пара ссылок. Файлы вышлю. Оплата на яндекс деньги
Полная копия страницы
Нужно сделать полную копию страницы http://www.satellitedirect.com/ с нормальным html кодом.
Структура архива со страницей:
- файл index.html + css + js
- папка с картинками
Дополнительно нужна копия страницы: http://www.satellitedirect.com/disclaimer.html
Указывайте пожалуйста сроки и цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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