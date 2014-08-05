Полная копия страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки138 просмотров

Нужно сделать полную копию страницы http://www.satellitedirect.com/ с нормальным html кодом.

Структура архива со страницей:

- файл index.html + css + js

- папка с картинками

Дополнительно нужна копия страницы: http://www.satellitedirect.com/disclaimer.html

Указывайте пожалуйста сроки и цену.

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$25
1 день
Задача была выполнена идеально в течении часа. Спасибо! Буду и дальше обращаться.
Спасибо за доверие. Понятная постановка задания, оплата без замедлений. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад

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