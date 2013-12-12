Перелинковка текстов

Требуется сотрудник для перелинковки и обработки текстов. На постоянной основе, поскольку текстов достаточно много. Тематика женская - кулинария, здоровье, отдых и развлечения, красота и пр.

Что необходимо делать:

1) Перелинковка готовых текстов по определенному сценарию.

2) Обработка, проверка и корректировка заголовков SEO.

Мы рассчитываем на Вашу ежедневную работу от 2-3 часов в день. Без выходных.

Перелинковка одной страницы занимает 10 минут. Куда входит - обработка заголовка title,keywords и пр. И расстановка ссылок на статью в еще 10-15 других статьях. Инструкции четкие и понятные.

Пожалуйста, при ответе присылайте, стоимость Ваших услуг, и какой объем вы готовы делать в день.