Составить список соответствий категорий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка227 просмотров

Всем привет!

Есть 3 прайс-листа от разных поставщиков.

У каждого поставщика названия марок автомобилей написаны по-своему (где-то с большой буквы, где-то с маленькой, где-то латиница, где-то кириллица), нужно:

1) Составить исчерпывающий список автомобилей по всем 3 прайс-листам, в котором названия автомобилей будут храниться в нашем формате: Марка / Модель / Кузовы / Год начала производства / Год конца производства, например: Audi / 80V Avant / 8C, B4 / 1991 / 1996.

2) Сопоставить все строки из прайс-листов с нашей базой, чтобы можно было автоматом залинковать прайсы на нашу базу.

Файлы прилагаю.

11 лет назад
Pentik
Андрей 
35 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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