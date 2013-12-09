Составить список соответствий категорий

Всем привет!

Есть 3 прайс-листа от разных поставщиков.

У каждого поставщика названия марок автомобилей написаны по-своему (где-то с большой буквы, где-то с маленькой, где-то латиница, где-то кириллица), нужно:

1) Составить исчерпывающий список автомобилей по всем 3 прайс-листам, в котором названия автомобилей будут храниться в нашем формате: Марка / Модель / Кузовы / Год начала производства / Год конца производства, например: Audi / 80V Avant / 8C, B4 / 1991 / 1996.

2) Сопоставить все строки из прайс-листов с нашей базой, чтобы можно было автоматом залинковать прайсы на нашу базу.

Файлы прилагаю.