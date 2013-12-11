Оператор по вводу данных.

Необходимо с сайта Федерального Института Промышленной Собственности

(http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c1/hY3LDoIwFAW_xS-4t09gKdbaGnklILQb0oUxGAEXxu8Xdm7Uc5aTyYCH5VN4DdfwHOYp3KEDL_tGlWlCjwwLzQVSvYuzklYUM7ZwJ_u8oI3mlpBY7glSaXh6Ols8KPbHbtfeb3_l-GVbhNzM4wUc-OijUxqFNhFGy1qySkRQw2Ps8Mbd5g3Juljc/dl2/d1/L0lDU0lKSmdvS1VRb0tVUSEvb0NvZ0FFSVFoakVDVUpSbUVBd0FuQmNFemdBIS9ZQTQ1NDUwLTVGMHN0eWowc3J5bndBISEvN19VRFBCOTJKMzBPUEhEMEk5NUhGNlQ2M1E1Ny90NnJfXzE3NC9yZWdOYW1lL1JVREUvYWNOYW1lL2NsaWNrUmVnaXN0ZXI!/)

копировать адреса патентообладателей и вставлять в документ. Документ содержит в себе три письма. То есть нужно будет скопировать три адреса. Оплата работы рассчитывается из размера 3 рубля за одно такое письмо. В скольких письмах заполните данные, за столько и получите оплату. Раз в неделю вы должны будете направлять нам все сделанные письма, после чего мы производим оплату через интернет - кошельки.

Необходимо три оператора по разным видом объектов(изобретения, полезные модели, промышленные образцы)

Оплата производится после проверки отправленных в наш адрес писем с выполненной работой.