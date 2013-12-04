Сбор статей

Здравствуйте.

Есть список из 100 фраз (ключевых запросов) по тематике "туризму", например:

- отдых в анталии;

- климат в анталии.

Необходимо по этим фразам собрать 100 статей, объем каждой статьи 1 500 сим. В неделю нужно собирать порядка 200-300 статей. Меня интересует кандидат на постоянное сотрудничество.

Пожалуйста указывайте свою цену за работу и срок на исполнение, спасибо.