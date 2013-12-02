Работа с текстом в редакторе Word

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт88 заявок859 просмотров

Требования:

практика в «клавиатурной» работе — быстрота работы по тексту, усидчивость,

Для работы необходимы:

word

быстрая работа на клавиатуре с текстом (особенно ctrl+с ctrl+w)

знать что такое в word понятие Заголовок, понятие «Верхний или нижний регистр текста», скопировать текст, и прочие простые вещи на уровне пользователя.

Наличие кошелька R webmoney.

Набирается ряд сотрудников. Очень большие объемы.

11 лет назад
Petrovskiy
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров