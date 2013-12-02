Работа с текстом в редакторе Word

Необходимо размещать статью, подобрать и разместить фотографии и видео. Тематика статей - стрижки, прически, уход за волосами. Статьи отредактированы и готовы к размещению, нужно просто скопировать, вставить текст и проследить чтобы все корректно отображалось. Подробнее ...