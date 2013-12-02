В JPG фаилах надо найти орфо ошибки и расставить запятульки. Красным цветом, в любом графическом редакторе, выделить все ошибки. Около 20 страниц текста (около 45 листов с картинками после верстки) ...
Работа с текстом в редакторе Word
Требования:
практика в «клавиатурной» работе — быстрота работы по тексту, усидчивость,
Для работы необходимы:
word
быстрая работа на клавиатуре с текстом (особенно ctrl+с ctrl+w)
знать что такое в word понятие Заголовок, понятие «Верхний или нижний регистр текста», скопировать текст, и прочие простые вещи на уровне пользователя.
Наличие кошелька R webmoney.
Набирается ряд сотрудников. Очень большие объемы.
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