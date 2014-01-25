Необходима проверка орфографии и синтаксиса

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок272 просмотра

В JPG фаилах надо найти орфо ошибки и расставить запятульки.

Красным цветом, в любом графическом редакторе, выделить все ошибки.

Около 20 страниц текста (около 45 листов с картинками после верстки)

Текст туристической тематики.

Жду предложений по цене и информацию по опыту в личку или здесь.

Работа может быть на постоянной основе.

11 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$20
3 дня
Не первый раз уже сотрудничаем и очень доволен
С Кириллом сотрудничаю в течение нескольких месяцев. Очень довольна, отлично сработались. Задача предельно понятная, оплата всегда своевременная, во взаимодействии - оперативный и конструктивный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
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Редактирование и Корректура