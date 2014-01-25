Необходима проверка орфографии и синтаксиса

В JPG фаилах надо найти орфо ошибки и расставить запятульки.

Красным цветом, в любом графическом редакторе, выделить все ошибки.

Около 20 страниц текста (около 45 листов с картинками после верстки)

Текст туристической тематики.

Жду предложений по цене и информацию по опыту в личку или здесь.

Работа может быть на постоянной основе.