Доработать заголовки на сайте

Имеется сайт кинотематики. На сайте имеется 900 записей. В качестве заголовка к каждой записи используется название фильма.

Требуется переписать заголовки, разнообразив их. Каждый заголовок нужно переписать 2 раза.

Например, есть запись с заголовком "Великий Гэтсби". Два новых заголовка для нее могут быть такими:

"Скачать Великий Гэтсби на ipad и iphone" и "Скачать фильм Великий Гэтсби на мобильный телефон. Фильм по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда".

Для выполнения задания я даю доступ в админ-панель сайта, где исполнителю нужно будет редактировать заголовки. Сайт работает на DLE, опыт работы с этой cms приветствуется. Даже если у исполнителя представления о DLE отсутствуют, я все покажу. Требуется редактировать всего лишь 2 текстовых поля, никаких особых навыков не нужно.

Оплата - 3 рубля за фильм. По своему опыту скажу, что задание можно выполнить за 2 дня.