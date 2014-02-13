Требуется корректор текстов. Исправление орфографических и стилистических ошибок. Объём небольшой, но увеличивается.
Доработать заголовки на сайте
Имеется сайт кинотематики. На сайте имеется 900 записей. В качестве заголовка к каждой записи используется название фильма.
Требуется переписать заголовки, разнообразив их. Каждый заголовок нужно переписать 2 раза.
Например, есть запись с заголовком "Великий Гэтсби". Два новых заголовка для нее могут быть такими:
"Скачать Великий Гэтсби на ipad и iphone" и "Скачать фильм Великий Гэтсби на мобильный телефон. Фильм по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда".
Для выполнения задания я даю доступ в админ-панель сайта, где исполнителю нужно будет редактировать заголовки. Сайт работает на DLE, опыт работы с этой cms приветствуется. Даже если у исполнителя представления о DLE отсутствуют, я все покажу. Требуется редактировать всего лишь 2 текстовых поля, никаких особых навыков не нужно.
Оплата - 3 рубля за фильм. По своему опыту скажу, что задание можно выполнить за 2 дня.
Выбранный исполнитель
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