Оформление текста с элементами редактирования, в основном копипаст из одной ячейки веб-интерфейса в другие. Требуется видеофиксация процесса с помощью программы Krut или подобной. Ваша цена за час работы? Сколько возможно рабочих ...
Редактор текстов
Здравствуйте, коллеги.
Открыта вакансия редактора в команду авторов.
Нужен очень способный и грамотный редактор для постоянного сотрудничества.
График в начале сотрудничества будет слабый, возможно задания появятся аж через несколько дней.
Затем объем работы будет увеличиваться.
Важно строгое соблюдение сроков и Ваше присутствие в сети.
Способ оплаты – Webmoney WMR.
Вам выдается доступ к папке на гугл диск, куда приходят выполненные работы и к корпоративной почте.
Вы проверяете в порядке важности проектов и «сдаете» готовые тексты в соответствующую папку на диске.
Ваши обязанности:
1. Выбор авторов для вступления в команду – проверка примеров работ на уровень качества.
2. Держать руку на пульсе – проверять сроки сдачи (все ли успевают сдать работы), проверять максимально скоро поступившие тексты от авторов.
3. Вести в Excel объем сданный каждым автором и учет сданных работ.
4. Проверка текстов на соответствие ТЗ (обычно не сложное).
5. При необходимости внесение корректировок.
6. Своевременная сдача работ.
Если какое-то время необходимо оплачивать ежедневно, чтобы проверить мою платежеспособность, буду оплачивать ежедневно.
Если Вам интересно предложение, напишите ту оплату, которая Вас интересует или за кол-во символов или месячный оклад.
Отбор будет проходить по следующему методу:
К вакансии прикреплены три тестовых текста – Вам необходимо проверить их на ошибки и стилистику и рассказать, что Вы о них думаете.
Конечно же, выберу на эту должность человека по лучшему соотношению качество-цена.
Выходные брать можно, но желательно предупреждать. Спасибо, что уделили внимание... Жду заявки!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется из информации по заказам интернет-магазина скопировать Имя, Почту, Телефон в файл Excel. Примерно 200 заказов. Предлагайте сумму и сроки. Админка- opencartРедактирование и Корректура8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требования: практика в «клавиатурной» работе — быстрота работы по тексту, усидчивость, Для работы необходимы: word быстрая работа на клавиатуре с текстом (особенно ctrl+с ctrl+w) знать что такое в ...Редактирование и Корректура88 заявокЗакрыт11 лет назад
В JPG фаилах надо найти орфо ошибки и расставить запятульки. Красным цветом, в любом графическом редакторе, выделить все ошибки. Около 20 страниц текста (около 45 листов с картинками после верстки) ...Завершен11 лет назад
- $5
Требуется наборщик текста, работы на час, срочная, не одноразовая.Завершен11 лет назад
- $250
В компанию по перепечатыванию литературы "School Book Company" требуются наборщики текстов. Обязательные требования: знание английского, русского, украинских языков; ...Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо расшифровать (перевести в текст) два коротких видео на английском http://www.youtube.com/watch?v=sCFiyMKsEHE http://www.youtube.com/watch?v=v1tV_xtwGxk Текст легкий, Расшифровка должна быть максимально подробной слово в слово. Окончательный текст соответственно на английском. ...Завершен11 лет назад
Необходимо размещать статью, подобрать и разместить фотографии и видео. Тематика статей - стрижки, прически, уход за волосами. Статьи отредактированы и готовы к размещению, нужно просто скопировать, вставить текст и проследить чтобы все корректно отображалось. Подробнее ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется разместить объявление на авито в 15 городах России. Просьба после размещения первого объявления скинуть ссылку на него для проверки. Галочку "Я не хочу получать вопросы от покупателей по e-mail" поставить. Заголовки ...Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт11 лет назад