Редактор текстов

Здравствуйте, коллеги.

Открыта вакансия редактора в команду авторов.

Нужен очень способный и грамотный редактор для постоянного сотрудничества.

График в начале сотрудничества будет слабый, возможно задания появятся аж через несколько дней.

Затем объем работы будет увеличиваться.

Важно строгое соблюдение сроков и Ваше присутствие в сети.

Способ оплаты – Webmoney WMR.

Вам выдается доступ к папке на гугл диск, куда приходят выполненные работы и к корпоративной почте.

Вы проверяете в порядке важности проектов и «сдаете» готовые тексты в соответствующую папку на диске.

Ваши обязанности:

1. Выбор авторов для вступления в команду – проверка примеров работ на уровень качества.

2. Держать руку на пульсе – проверять сроки сдачи (все ли успевают сдать работы), проверять максимально скоро поступившие тексты от авторов.

3. Вести в Excel объем сданный каждым автором и учет сданных работ.

4. Проверка текстов на соответствие ТЗ (обычно не сложное).

5. При необходимости внесение корректировок.

6. Своевременная сдача работ.

Если какое-то время необходимо оплачивать ежедневно, чтобы проверить мою платежеспособность, буду оплачивать ежедневно.

Если Вам интересно предложение, напишите ту оплату, которая Вас интересует или за кол-во символов или месячный оклад.

Отбор будет проходить по следующему методу:

К вакансии прикреплены три тестовых текста – Вам необходимо проверить их на ошибки и стилистику и рассказать, что Вы о них думаете.

Конечно же, выберу на эту должность человека по лучшему соотношению качество-цена.

Выходные брать можно, но желательно предупреждать. Спасибо, что уделили внимание... Жду заявки!