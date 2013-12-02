Работа с заказами интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок174 просмотра

Требуется из информации по заказам интернет-магазина скопировать Имя, Почту, Телефон в файл Excel. Примерно 200 заказов.

Предлагайте сумму и сроки.

Админка- opencart

Opencart
11 лет назад
frairok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров