Оформление текста с элементами редактирования

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок119 просмотров

Оформление текста с элементами редактирования, в основном копипаст из одной ячейки веб-интерфейса в другие.

Требуется видеофиксация процесса с помощью программы Krut или подобной.

Ваша цена за час работы? Сколько возможно рабочих часов в неделю?

11 лет назад
ws_ims
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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