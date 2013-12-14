Перенос данных с визиток 193 шт в ехель

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Завершен11 заявок218 просмотров

Коллеги, добрый день!

Имеются сканы визиток (193 шт). Нужно перенести всю информацию в ехель в отдельные колонки:

1. название компании

2. должность

3. ФИО

4. телефон

5. моб.телефон

6. если еще есть телефон

6. Факс

7. другое средство связи (если есть на визитке - скайп и т.п.)

8. адрес

Указывайте цену и срок сразу минимальные в заявке, чтобы не торговаться. Будут еще подобные проекты.

11 лет назад
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

Выбранный исполнитель

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$15
2 дня
Игорь выручил меня, нужно было сделать срочно работу. Но часть работы (менее мне приоритетную) не смог выполнить по семейным обстоятельствам. Всякое бывает. Сделали другие. Денег за это не взял. Надеюсь "семейные обстоятельства" решили. Спасибо!
Андрей - порядочный человек, который с пониманием подошел к небольшим обстоятельствам с моей стороны. Реккомендую к сотрудничеству.

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Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад