Перенос данных с визиток 193 шт в ехель

Коллеги, добрый день!

Имеются сканы визиток (193 шт). Нужно перенести всю информацию в ехель в отдельные колонки:

1. название компании

2. должность

3. ФИО

4. телефон

5. моб.телефон

6. если еще есть телефон

6. Факс

7. другое средство связи (если есть на визитке - скайп и т.п.)

8. адрес

Указывайте цену и срок сразу минимальные в заявке, чтобы не торговаться. Будут еще подобные проекты.