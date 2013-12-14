Здравствуйте, коллеги. Открыта вакансия редактора в команду авторов. Нужен очень способный и грамотный редактор для постоянного сотрудничества. График в начале сотрудничества будет слабый, возможно задания появятся ...
Перенос данных с визиток 193 шт в ехель
Коллеги, добрый день!
Имеются сканы визиток (193 шт). Нужно перенести всю информацию в ехель в отдельные колонки:
1. название компании
2. должность
3. ФИО
4. телефон
5. моб.телефон
6. если еще есть телефон
6. Факс
7. другое средство связи (если есть на визитке - скайп и т.п.)
8. адрес
Указывайте цену и срок сразу минимальные в заявке, чтобы не торговаться. Будут еще подобные проекты.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт11 лет назад
Оформление текста с элементами редактирования, в основном копипаст из одной ячейки веб-интерфейса в другие. Требуется видеофиксация процесса с помощью программы Krut или подобной. Ваша цена за час работы? Сколько возможно рабочих ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется из информации по заказам интернет-магазина скопировать Имя, Почту, Телефон в файл Excel. Примерно 200 заказов. Предлагайте сумму и сроки. Админка- opencartРедактирование и Корректура8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требования: практика в «клавиатурной» работе — быстрота работы по тексту, усидчивость, Для работы необходимы: word быстрая работа на клавиатуре с текстом (особенно ctrl+с ctrl+w) знать что такое в ...Редактирование и Корректура88 заявокЗакрыт11 лет назад
В JPG фаилах надо найти орфо ошибки и расставить запятульки. Красным цветом, в любом графическом редакторе, выделить все ошибки. Около 20 страниц текста (около 45 листов с картинками после верстки) ...Завершен11 лет назад
- $5
Требуется наборщик текста, работы на час, срочная, не одноразовая.Завершен11 лет назад
- $250
В компанию по перепечатыванию литературы "School Book Company" требуются наборщики текстов. Обязательные требования: знание английского, русского, украинских языков; ...Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо расшифровать (перевести в текст) два коротких видео на английском http://www.youtube.com/watch?v=sCFiyMKsEHE http://www.youtube.com/watch?v=v1tV_xtwGxk Текст легкий, Расшифровка должна быть максимально подробной слово в слово. Окончательный текст соответственно на английском. ...Завершен11 лет назад
Необходимо размещать статью, подобрать и разместить фотографии и видео. Тематика статей - стрижки, прически, уход за волосами. Статьи отредактированы и готовы к размещению, нужно просто скопировать, вставить текст и проследить чтобы все корректно отображалось. Подробнее ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт11 лет назад