Требуется корректор текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт21 заявка298 просмотров

Требуется корректор текстов. Исправление орфографических и стилистических ошибок. Объём небольшой, но увеличивается.

11 лет назад
PatchKa
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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