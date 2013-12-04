Доброго времени! Есть перевод медицинского текста на 40 000 знаков + еще несколько, но они несколько косноязычные. Надо причесать этот текст и сделать его более читабельным, без потери смысла. Кто возьмется и за сколько? ...
Обработка списков ключевых фраз юрид. тематики
Требуются юристы (или люди с юридическим образованием) для обработки списков ключевых фраз юридической тематики. Работы много! Исполнителей нужно минимум двое.
Нужно из предоставленного списка выбрать те фразы, которые прямо или косвенно относятся к юриспруденции или не относятся вовсе. Те фразы, которые относятся к юриспруденции нужно определенным образом отредактировать.
Подробное задание с примером в прикрепленных файлах
Заявки фрилансеров
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