Обработка списков ключевых фраз юрид. тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка165 просмотров

Требуются юристы (или люди с юридическим образованием) для обработки списков ключевых фраз юридической тематики. Работы много! Исполнителей нужно минимум двое.

Нужно из предоставленного списка выбрать те фразы, которые прямо или косвенно относятся к юриспруденции или не относятся вовсе. Те фразы, которые относятся к юриспруденции нужно определенным образом отредактировать.

Подробное задание с примером в прикрепленных файлах

11 лет назад
nik2010b
Бубнов 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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