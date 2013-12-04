Обработка списков ключевых фраз юрид. тематики

Требуются юристы (или люди с юридическим образованием) для обработки списков ключевых фраз юридической тематики. Работы много! Исполнителей нужно минимум двое.

Нужно из предоставленного списка выбрать те фразы, которые прямо или косвенно относятся к юриспруденции или не относятся вовсе. Те фразы, которые относятся к юриспруденции нужно определенным образом отредактировать.

Подробное задание с примером в прикрепленных файлах