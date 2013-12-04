Медицинское редактир. с перевода ENG + упрощение

Доброго времени! Есть перевод медицинского текста на 40 000 знаков + еще несколько, но они несколько косноязычные. Надо причесать этот текст и сделать его более читабельным, без потери смысла. Кто возьмется и за сколько?

P.S. В аттаче к проекту - сырой перевод для примера (текст в ВОРДЕ, просто пример выложен в JPG)