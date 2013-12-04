Здравствуйте. Есть список из 100 фраз (ключевых запросов) по тематике "туризму", например: - отдых в анталии; - климат в анталии. Необходимо по этим фразам собрать 100 статей, ...
Поиск и заполнение данных в WEB-форму
Электронному изданию требуется вводить данные о мировых знаменитостях.
WEB-форма.
На каждого персонажа примерно 130 полей (возраст, проживание, привычки…)
Данные необходимо брать из Интернет из открытых источников
При заполнении поля в отдельном поле указывается ссылка на источник и в отдельном содержимое страницы (параграф) в котором присутствует соответствующая информация (например: "…Майкл Джексон никогда не употреблял спиртного…"
Оценочная продолжительность заполнения одной формы - до 1 часа.
Предлагаемая оплата - 200 рублей за форму.
После предъявления результата менеджеру, и согласования им, форма оплачивается.
Количество персонажей практически неограничено.
Заявки фрилансеров
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