Поиск и заполнение данных в WEB-форму

Электронному изданию требуется вводить данные о мировых знаменитостях.

WEB-форма.

На каждого персонажа примерно 130 полей (возраст, проживание, привычки…)

Данные необходимо брать из Интернет из открытых источников

При заполнении поля в отдельном поле указывается ссылка на источник и в отдельном содержимое страницы (параграф) в котором присутствует соответствующая информация (например: "…Майкл Джексон никогда не употреблял спиртного…"

Оценочная продолжительность заполнения одной формы - до 1 часа.

Предлагаемая оплата - 200 рублей за форму.

После предъявления результата менеджеру, и согласования им, форма оплачивается.

Количество персонажей практически неограничено.