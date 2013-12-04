Набор текста с фото\скана

Набор текста с фото\сканов документов в Word. Текст печатный, иногда с письменными исправлениями. Плотность текста на страницу ~ от 800 до 900 знаков. Имеются требования к оформлению (имеется подробное руководство по оформлению работ). Имеется работа объемом от 20 до 1500 фото\страниц. План выполнения - 1 день на 20 страниц. Оплата 10 рублей за 1 страницу фото\скана. Оплата производится частями по факту выполненной работы, например сделали 10-20 страниц, выслали, после проверки получили оплату. Сделали плохо нарушив правила оформления, возвращаем на доработку\исправление. При подаче заявки учитывайте, что оператор со скоростью печати ~300 зн.\мин обрабатывает 50 сканов за 7-8 часов. В это время входит набор текста и проверка\исправление ошибок. Т.е. у вас должно быть время на эту работу. И при этом работа должна быть выполнена качественно, без ошибок! Если вы возьметесь за работу, а потом вдруг передумаете ее выполнять, или просто не успеваете, сообщайте об этом пожалуйста сразу, а не пропадайте бесследно! Объяснять причины отказа от вас не требуется. Просто отсылаете сообщение вида: "Отказываюсь от работы". Пример исходного документа смотрите в приложенном файле.