Создание синонимичных фраз пословно.

Нужен специалист, хорошо владеющий русским языком для построения синонимичных по смыслу фраз.

Например есть фраза "Хотите купить автомобиль в Санкт-Петербурге?"

Для каждого слова составляются синонимы в таком синтаксисе:

{%ROT:Хотите|Планируете|Мечтаете%}

{%ROT:купить|приобрести%}

{%ROT:автомобиль|авто|авто вашей мечты%} в

{%ROT:Санкт-Петербурге|Петербурге|Спб%}?

Потом сама фраза перефразируется, сохраняя свой смысл (например: "Авто-салон в Петербурге предлагает широкий ассортимент автомобилей Газ и Зил") и для нее также составляется синонимизация.

На выходе для каждой фразы нужно получить 5-6 конструкций вышеприведенного вида.

В комментарии укажите время и стоимость работы по одной фразе (ожидаемо: 1-2 часа, 100-200 руб)