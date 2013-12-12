Создание синонимичных фраз пословно.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок191 просмотр

Нужен специалист, хорошо владеющий русским языком для построения синонимичных по смыслу фраз.

Например есть фраза "Хотите купить автомобиль в Санкт-Петербурге?"

Для каждого слова составляются синонимы в таком синтаксисе:

{%ROT:Хотите|Планируете|Мечтаете%}

{%ROT:купить|приобрести%}

{%ROT:автомобиль|авто|авто вашей мечты%} в

{%ROT:Санкт-Петербурге|Петербурге|Спб%}?

Потом сама фраза перефразируется, сохраняя свой смысл (например: "Авто-салон в Петербурге предлагает широкий ассортимент автомобилей Газ и Зил") и для нее также составляется синонимизация.

На выходе для каждой фразы нужно получить 5-6 конструкций вышеприведенного вида.

В комментарии укажите время и стоимость работы по одной фразе (ожидаемо: 1-2 часа, 100-200 руб)

11 лет назад
crutis
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

amfilada
Адель 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$8
1 день
Адель сделала все быстро, по заявленной цене. Возникли некоторые исправления, которые были реализованы также очень быстро.
Приятное сотрудничествою, интересное задание. Все быстро, без лишних слов. Оплата за проект не заставила себя ждать - Алексей оперативно проверил работу и тут же её оплатил.

Заявки фрилансеров

amfilada
Адель 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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