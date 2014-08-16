Требуется проверка корректором книги на бытовую тему 100 страниц А4 12-ым шрифтом DOC файла
Скопировать записи с базы
Приветствую, нужно с сайта "2gis.ru" в поиске набрать "регистрация ликвидация предприятий", появится 1276 организаций. Их нужно все скопировать в текстовой файл.
Плачу 1-1.5 руб за запись.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура29 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо с сайта Федерального Института Промышленной Собственности (http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c1/hY3LDoIwFAW_xS-4t09gKdbaGnklILQb0oUxGAEXxu8Xdm7Uc5aTyYCH5VN4DdfwHOYp3KEDL_tGlWlCjwwLzQVSvYuzklYUM7ZwJ_u8oI3mlpBY7glSaXh6Ols8KPbHbtfeb3_l-GVbhNzM4wUc-OijUxqFNhFGy1qySkRQw2Ps8Mbd5g3Juljc/dl2/d1/L0lDU0lKSmdvS1VRb0tVUSEvb0NvZ0FFSVFoakVDVUpSbUVBd0FuQmNFemdBIS9ZQTQ1NDUwLTVGMHN0eWowc3J5bndBISEvN19VRFBCOTJKMzBPUEhEMEk5NUhGNlQ2M1E1Ny90NnJfXzE3NC9yZWdOYW1lL1JVREUvYWNOYW1lL2NsaWNrUmVnaXN0ZXI!/) копировать адреса патентообладателей и вставлять в документ. Документ содержит в себе три письма. То есть нужно будет скопировать три адреса. ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются юристы (или люди с юридическим образованием) для обработки списков ключевых фраз юридической тематики. Работы много! Исполнителей нужно минимум двое. Нужно из предоставленного списка выбрать те фразы, которые прямо или косвенно относятся к юриспруденции ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доброго времени! Есть перевод медицинского текста на 40 000 знаков + еще несколько, но они несколько косноязычные. Надо причесать этот текст и сделать его более читабельным, без потери смысла. Кто возьмется и за сколько? ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Набор текста с фото\сканов документов в Word. Текст печатный, иногда с письменными исправлениями. Плотность текста на страницу ~ от 800 до 900 знаков. Имеются требования к оформлению (имеется подробное руководство по оформлению работ). Имеется работа ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт11 лет назад
Электронному изданию требуется вводить данные о мировых знаменитостях. WEB-форма. На каждого персонажа примерно 130 полей (возраст, проживание, привычки…) Данные необходимо брать из Интернет из открытых источников При заполнении поля в отдельном ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Есть список из 100 фраз (ключевых запросов) по тематике "туризму", например: - отдых в анталии; - климат в анталии. Необходимо по этим фразам собрать 100 статей, ...Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Имеется сайт кинотематики. На сайте имеется 900 записей. В качестве заголовка к каждой записи используется название фильма. Требуется переписать заголовки, разнообразив их. Каждый заголовок нужно переписать 2 раза. Например, ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется корректор текстов. Исправление орфографических и стилистических ошибок. Объём небольшой, но увеличивается.Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Имеются сканы визиток (193 шт). Нужно перенести всю информацию в ехель в отдельные колонки: 1. название компании 2. должность 3. ФИО 4. телефон 5. моб.телефон ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад