Скопировать записи с базы

$61
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен22 заявки314 просмотров

Приветствую, нужно с сайта "2gis.ru" в поиске набрать "регистрация ликвидация предприятий", появится 1276 организаций. Их нужно все скопировать в текстовой файл.

Плачу 1-1.5 руб за запись.

11 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
11 лет назад
$61
2 дня
Все ок
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
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