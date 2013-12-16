Корректировка текста-транскрипта (английский язык)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок214 просмотров

Требуется отредактировать и исправить текст на английском.

Текст представляет из себя транскрипт видеоролика продолжительностью 41 минута (автоматический транскрипт youtube).

Качестно текста высокое, но в нем нет абзацев, не выделены предложения, отсутствуют знаки препинания, а также небольшое количество ошибок (там где автоматический распознователь ошибся).

Т.е. сделать нужно следующее:

- добавить абзацы

- выделить предложения (заглавные буквы в начале, знаки препинания в конце)

- добавить самые необходимые знаки препинания, чтобы текст легче читался

- исправить ошибки

Объем текста: 33.5 тысячи знаков без пробелов.

От исполнителя требуется хорошее знание и понимание английского, чтобы исправлять недочеты в тексте на слух (не обязательно все, но большинство желательно исправить).

ПРимер видео (исполнитель получит другое, продолжительностью 41 минута): https://www.youtube.com/watch?v=Hs1b9ndB9C0 (здесь можно получить представление о том, как выглядит транскрипт http://clip2net.com/s/6nAE9z - только он уже будет в .doc файле).

В заявках присылайте стоимость и время исполнения.

11 лет назад
Rogerr
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

vladch29
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Все четко, быстро и очень качественно! Спасибо!
Доволен сотрудничеством на 100%.

Заявки фрилансеров

vladch29
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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