В приложенном файле, Лист Рабочий файл находятся слова. ИХ 6700. Формат Exel. Надо через поиск(Ctrl+F) выделить ключевые слова и разложить их по страницам. Ключевое слово - это смысл запроса. ...
Подтвердить навыки моих друзей в LinkedIn
Коллеги, добрый день!
Есть простая, но требующая времени задачка.
В моем профиле линкедина нужно подтвердить навыки ВСЕХ моих друзей. Это нужно зайти в профиль какждого друга и напротив каждого навыка нажать ссылочку "подтвердить". Обычно у каждого около 10 навыков.
Всего друзей около 1000.
Пишите цену и срок за эту интересную работу, узнаете много интересного.
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