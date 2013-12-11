Подтвердить навыки моих друзей в LinkedIn

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок282 просмотра

Коллеги, добрый день!

Есть простая, но требующая времени задачка.

В моем профиле линкедина нужно подтвердить навыки ВСЕХ моих друзей. Это нужно зайти в профиль какждого друга и напротив каждого навыка нажать ссылочку "подтвердить". Обычно у каждого около 10 навыков.

Всего друзей около 1000.

Пишите цену и срок за эту интересную работу, узнаете много интересного.

11 лет назад
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

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