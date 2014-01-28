Разбить текст по группам однородных слов (ключей)

В приложенном файле, Лист Рабочий файл находятся слова.

ИХ 6700.

Формат Exel.

Надо через поиск(Ctrl+F) выделить ключевые слова и разложить их по страницам.

Ключевое слово - это смысл запроса.

Ключевики надо отличать по смыслу.

Например, "буй Планета" - это буй, а Планета СПб - это Планета.

Также, кренометр в спб, шкала кренометра, проверка кренометра - это все кренометр.

Я начал ставить значки около нужного ключевика, то есть Планеты.

Потом, планировал, сделать сортировку, вырезать все ключевики Планета и скопировать на лист Планета.

Таким образом на каждый ключевик будет своя вкладочка.

Если знаете, то можно сделать через фильтры.

А на вкладке Рабочий файл должны остаться только единичные запросы и то, что оказалось непонятным.

Вкладку Исходник не трогать.

Оплата через карточку Сбербанка.