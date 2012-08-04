Сайт http://www.planeta-sos.com/ сделан на HostCMS. Обратная связь сделана в виде блока справа. НАдо интегрировать форму обратной связи и JustClick посредством предоставляемого JustClick открытого api для разработчиков: http://support.justclick.ru/index.php?/Knowledgebase/List/Index/5/api Покупатель должен иметь возможность приложить к заявке хотя бы один файл. То ...