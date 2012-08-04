Michail7

Михаил Койфман Michail7

 
63 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
asnever
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
9 баллов
9 лет назад
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Хорошо и полно была поставлена задача, по ходу выполнения не было проблем с обратной связью, своевременно произведена оплата. Доволен сотрудничеством!
ОЧень трудолюбивый человек. Старателен и исполнителен. Желаю новичку больших успехов.
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