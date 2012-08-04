Сайт http://www.planeta-sos.com/ сделан на HostCMS. Обратная связь сделана в виде блока справа. НАдо интегрировать форму обратной связи и JustClick посредством предоставляемого JustClick открытого api для разработчиков: http://support.justclick.ru/index.php?/Knowledgebase/List/Index/5/api Покупатель должен иметь возможность приложить к заявке хотя бы один файл. То ...
- $250Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
В приложенном файле, Лист Рабочий файл находятся слова. ИХ 6700. Формат Exel. Надо через поиск(Ctrl+F) выделить ключевые слова и разложить их по страницам. Ключевое слово - это смысл запроса. Ключевики надо отличать по смыслу. Например, "буй Планета" - это ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Тренинги. 1. Надо расшифровать 10 часов видео в текст. 2. Если есть презентация (слайды), то их надо вставить в текст. 3.Оплата на карточку СБ или ВТБ. 4. Срок 3 дняРедактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Возможны два варианта: - доработать имеемый экспорт в виде печати на конверте с разбивкой по конвертам, - файл google.csv преобразовать в Exe и там настроить на печать конвертовl.Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад
делать Зеленую кнопку по стилю сайта http://planetanomer1.ru/cart_items с надписью "Задать вопрос".Баннеры1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Перенести сайт http://www.planetaforbusiness.ru на WordPress/ - 100 долларов Закачать движок на хост - бонус клиенту. Выполнить дизайнерскую доработку - от 100 долларов, в процессе уточним.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад