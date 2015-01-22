Интеграция формы JustClick с сайтом на HostCMS

Необходимо доработать скрипт на php. Скрипт необходим для конвертации и сверки двух прайс листов. Имеем прайс лист №1 который высылается для загрузки на сайт, второй прайс №2 выгружается с сайта. Данный скрипт сверяет наличие товаров, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://www.planeta-sos.com/ сделан на HostCMS.
Обратная связь сделана в виде блока справа.
НАдо интегрировать форму обратной связи и JustClick посредством предоставляемого JustClick открытого api для разработчиков:
http://support.justclick.ru/index.php?/Knowledgebase/List/Index/5/api
Покупатель должен иметь возможность приложить к заявке хотя бы один файл.
То есть мне приходит сообщение о заявке, а Покупателю уведомление об отправке заявки с её содержанием и предложение от JustClick об активизации подписки на рассылку.
В принципе в JustClick такой алгоритм предусмотрен, ведь когда Покупатель на JustClick заказывает инфопродукт, он автоматом может подписаться в группу рассылки.
Сейчас сообщение мне и клиенту приходит в таком виде
14:12 (5 ч. назад)
кому: мне, 3362737
Сообщение с сайта
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Данные отправителя:
Имя или Наименование организации: Ольга
E-mail: хххххх@mail.ru(109.184.220.164)
Сообщение: Жилет спасательный водный
НАдо это увязать с предложением JustClick о подтверждении подписки. Причем уже подписанным Покупателям, этого предложения быть не должно. Нверное это делается через IP. Так же предложение отказавшимся подписаться не должно показываться чаще 1 раза в месяц.
В работе два этапа.
1. Надо завести свой аккаунт на JustClick и на нем создать необходимую мне форму.
2. Потом перенести форму на мой аккаунт и мой сайт и это все оттестировать.
ЕСли не устраивает мое денежное вознаграждение, то напишите Ваше предложение
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