Интеграция формы JustClick с сайтом на HostCMS

Сайт http://www.planeta-sos.com/ сделан на HostCMS.

Обратная связь сделана в виде блока справа.

НАдо интегрировать форму обратной связи и JustClick посредством предоставляемого JustClick открытого api для разработчиков:

http://support.justclick.ru/index.php?/Knowledgebase/List/Index/5/api

Покупатель должен иметь возможность приложить к заявке хотя бы один файл.

То есть мне приходит сообщение о заявке, а Покупателю уведомление об отправке заявки с её содержанием и предложение от JustClick об активизации подписки на рассылку.

В принципе в JustClick такой алгоритм предусмотрен, ведь когда Покупатель на JustClick заказывает инфопродукт, он автоматом может подписаться в группу рассылки.

Сейчас сообщение мне и клиенту приходит в таком виде

14:12 (5 ч. назад)

кому: мне, 3362737

Сообщение с сайта

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Данные отправителя:

Имя или Наименование организации: Ольга

E-mail: хххххх@mail.ru(109.184.220.164)

Сообщение: Жилет спасательный водный

НАдо это увязать с предложением JustClick о подтверждении подписки. Причем уже подписанным Покупателям, этого предложения быть не должно. Нверное это делается через IP. Так же предложение отказавшимся подписаться не должно показываться чаще 1 раза в месяц.

В работе два этапа.

1. Надо завести свой аккаунт на JustClick и на нем создать необходимую мне форму.

2. Потом перенести форму на мой аккаунт и мой сайт и это все оттестировать.

ЕСли не устраивает мое денежное вознаграждение, то напишите Ваше предложение