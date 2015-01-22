Доработка формы отправки с сайта

Необходимо настроить скрипт мониторинга на моём сайте, на denwer он работает, как только залил на хостинг перестал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать форму, отправляющую запросы с сайта на почту. ТЗ во вложении.
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