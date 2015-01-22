Доработка формы отправки с сайта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок172 просмотра
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Нужно доработать форму, отправляющую запросы с сайта на почту. ТЗ во вложении.

9 лет назад
Trotski
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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