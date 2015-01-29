Magento Вывод ссылок в альфавитном порядке

Добрый день.

Надо сделать две вещи.

1. Создать страницу как во вложении brandpage.jpg. буквы существующих брендов. Буква отображается если какой либо бренд начинается с этой буквы. Все названия брендов кликабельны и ведут на страницу/категорию бренда.

2. Создать навигационное меню в котором при наведении на букву будут отображаться бренды начинающие на эту букву. Название бренда = ссылка. При клике на название бренда происходит переход на страницу с категориями брендов. см. вложение alphabeta.jpg

Немного исходных данных:

В основной категории, есть подкатегория "Бренды", в этой подкатегории размещены категории бренды в которых есть также подкатегории (но последние нас не волнует, поскольку мы отключаем вывод подкатегорий бренда. Думаю таким образом можно подцепится к названию бренда и к ссылке. Структуру категорий см. вложение struc.jpg