Плагин для phpBB с заменой папки аттачей на папку амазон

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Задача - дать возможность админу поменять папку назначения с локальной на клауд сторидж на амазоне. Таким образом все вновь загружаемые файлы будут всегда храниться удаленно. Доступ к ним будет происходить по внешним ссылкам, а не как сейчас, с локальной папки. Ожидаемый результат: легко устанавливаемый и настраиваемый плагин (мод) для форума. Плагин также должен легко деинсталироваться.

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PHP
9 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад