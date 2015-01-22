Плагин для phpBB с заменой папки аттачей на папку амазон

Задача - дать возможность админу поменять папку назначения с локальной на клауд сторидж на амазоне. Таким образом все вновь загружаемые файлы будут всегда храниться удаленно. Доступ к ним будет происходить по внешним ссылкам, а не как сейчас, с локальной папки. Ожидаемый результат: легко устанавливаемый и настраиваемый плагин (мод) для форума. Плагин также должен легко деинсталироваться.

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