Скоприровать эффект самозаполняющегося графика джваскрипт

$20
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На этом шаблоне есть эффект самозаполняющихся графиков, мне нужно один в один скопировать этот эффект

http://yootheme.com/demo/themes/wordpress/2014/digit/?style=default

9 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад