Сделать круговое меню по примеру

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо сделать круговое меню как на сайте : http://axiomatika.ru/

именно такое, никакое другое.

9 лет назад
Flash-Lancer
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад