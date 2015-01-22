Сделать круговое меню по примеру

Есть сайт: http://tarasirina.pro/ У него проблемы с кнопкой "поделится" от Facebook Подгружается всегда одна и та же картинка, что делает бессмысленным использование этой кнопки. Уже перепробовали десяток плагинов и сервисов, но ничего не помогает. Задача - ...
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Здравствуйте.
Необходимо сделать круговое меню как на сайте : http://axiomatika.ru/
именно такое, никакое другое.
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