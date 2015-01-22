Очистить сайт от вирусов

$50
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок169 просмотров
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Добрый день. Сайт на joomla, постоянна проблема с сайтом что он заражен вирусами, нужно проверить и вычистить.

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9 лет назад
reider8
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад