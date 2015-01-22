Внести доработки на сайт (Joomla)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Необходимо сделать доработки на сайте http://roltech-imagine.ru/

ТЗ и макеты в приложении.

Joomla
9 лет назад
demon9
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад