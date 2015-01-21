Настройка фильтра на битриксе

Есть сайт по мебели - нужно добавить на него модули для интернет магазина. на Джумле. Настройка модулей - каталог, галерея, корзина. tudor-mebel.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо настроить фильтр таким образом, чтобы в поле бренд отображались все активные категории товаров + категории не повторялись как сейчас
добавить поле пол с параметрами -мужские и женские
в поле механизм оставить -кварцевые , механические и механические с автоподзаводом
при выборе поля механические с автоподзаводом должны отображаться товары у которых в свойствах стоит "механические с автоподзаводом" и "механические с автоподзаводом 21 камень"
в свойстве товара значения не менять
в поле ремешок нужны поля "ткань","кожа","метал","каучук","пластик","керамика
"
при нажатии на ткань отображаются товары со значением полей"ткань","текстиль","замша"
у керамики отображается "керамика" и "нержав сталь+керамика"
у пластика "пластик" и "полиуретан"
у каучука "каучук","силикон","резина"
у кожи "кожа (не указан)","кожа","текстиль+кожа"
все остальные значения (около 20шт), все что связано с металлами, сплавами и тд должны отображаться при выборе параметром ремешка метал
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