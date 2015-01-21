Настройка фильтра на битриксе

необходимо настроить фильтр таким образом, чтобы в поле бренд отображались все активные категории товаров + категории не повторялись как сейчас

добавить поле пол с параметрами -мужские и женские

в поле механизм оставить -кварцевые , механические и механические с автоподзаводом

при выборе поля механические с автоподзаводом должны отображаться товары у которых в свойствах стоит "механические с автоподзаводом" и "механические с автоподзаводом 21 камень"

в свойстве товара значения не менять

в поле ремешок нужны поля "ткань","кожа","метал","каучук","пластик","керамика

"

при нажатии на ткань отображаются товары со значением полей"ткань","текстиль","замша"

у керамики отображается "керамика" и "нержав сталь+керамика"

у пластика "пластик" и "полиуретан"

у каучука "каучук","силикон","резина"

у кожи "кожа (не указан)","кожа","текстиль+кожа"

все остальные значения (около 20шт), все что связано с металлами, сплавами и тд должны отображаться при выборе параметром ремешка метал