Доработка сайта PHP/Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Требуется программист PHP со знанием Wordpress, чтобы допилить сайт. Проект представляет собой крауд-фандинг (crowdfunding) платформу с множеством направлений деятельности

Если Вы :

знаете Wordpress,

имеете опыт работы с WPML,

имеете опыт создания responsive верстки,

HTML5, PHP, MySQL, CSS, JS,

сталкивались с Cross-Browser / Cross-Platform разработкой,

то ты нам нужен!

PHPWordPress
9 лет назад
arynageller
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад