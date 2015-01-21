Изменения и доработки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Нужно внести несколько доработок и изменений на сайте работающим на Netcat cms.

Кто знаком с системой и готов сделать.. оставляйте контакты

9 лет назад
rauflatypov
Рауф 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад