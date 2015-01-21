Автоматизация загрузки кампаний в Яндекс Директ

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки115 просмотров
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Требуется скрипт, который будет автоматом загружать готовые кампании из xls файлов в яндекс директ. Должны задаваться логины и названия xls файлов, которые будут автоматом загружаться по несколько на один логин. Вот здесь описана примерная реализация http://mozzzart.ru/avtomatizatsiya-yandeks-direkt/

9 лет назад
mmsitnik
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад