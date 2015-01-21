Верстка и установка шаблона на сомописную CMS

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок187 просмотров
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Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить сверстать и установить на самописную CMS новый шаблон.

Сайт hobbystar.ru

Указывайте, пожалуйста, сроки и сумму только в проекте.

9 лет назад
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад