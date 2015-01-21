Доработка для modx

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка100 просмотров
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Необходимо сделать доработку для modx – мы хотим перевести все цены в у.е, а уже у.е будет браться в зависимости от курса валют на сайте цб россии, соответственно чтобы руками каждый раз не обновлять цены на товарах в рублях. возможно есть подобный плагин или кто-то сможет написать. цена вопроса? + еще нужно несколько доработок.

MODX
9 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад