Доработка для modx

Необходимо сделать доработку для modx – мы хотим перевести все цены в у.е, а уже у.е будет браться в зависимости от курса валют на сайте цб россии, соответственно чтобы руками каждый раз не обновлять цены на товарах в рублях. возможно есть подобный плагин или кто-то сможет написать. цена вопроса? + еще нужно несколько доработок.