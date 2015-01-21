Создание приложений для iOC и Android

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Требуется создать приложение для iOC и Android, на основе сверстанных макетов в кореле

Android
9 лет назад
89199496882
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад