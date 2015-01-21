Приложение для поиска информации на досках объявлений

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки117 просмотров
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Нужно написать windows-приложение для автоматического поиска объявлений, удовлетворяющих определенным требованиям, с последующим уведомлением на почту и смс. Подробности при переписке

9 лет назад
mmsitnik
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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