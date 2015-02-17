Необходимо исправить некоторые ошибки и недоработки верстальщика Сайт betainfocom.ru Главная практически правильная, только везде разные шрифты. И в боковых пунктах меню будет иногда 2 строки текста, иногда 3 (бывший верстальщик говорил, что нельзя сделать разное кол-во ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать js плагин для html5 плеера.
Сам плеер: http://www.videojs.com/
Нужно сделать плагин на основе уже имеющихся плагинов "зацикливания" и "замедления воспроизведения"
Смысл плагина зацикливания: прокрутка одного и того фрагмента, продолжительность прокрутки привязана к субтитрам, которые в данный момент отображаются на экране. Значение можно выбирать от одного до семи. Пример демо здесь: http://slava-ro.esy.es/vid/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE// Клавиши управление на нижнем баре.
Так вот логика в том чтобы сделать интересную функцию, скорее даже совокупность функции: "зацикливания", "замедления" и создать анимацию. Как это будет работать: Также как и в случае с зацикливанием, пользователь включает функцию, выбирает значение: например от 5 до 15, допустим он выбрал 10. Так-вот: На каждом 10 субтитре срабатывает эта функция, заново прокручивая тот самый субтитр, но при этом-сильно замедляя воспроизведение и включая анимацию субтитров. Анимация такая: при синхронном переводе субтитры подсвечиваются синхронно словам говорящего, где то такое я уже видел в одном плеере, или еще пример как караоке; подсвечивает слова которые нужно пропеть. Но тут это скорее будет больше в демонстрационных целях, просто нужно выбрать правильную скорость при настройке и в 90 % случаев подсвечиваться будет верно.
Проект для Руслана. Сроки 5 дней. Демо на 3. Бюджет 350$
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