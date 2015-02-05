Конструктор для создания макета

Веб-программированиеЗавершен3 заявки177 просмотров
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Требуется создать скрипт по созданию макета чехлов для телефонов и планшетов как на сайте: http://print.iok.ua/

9 лет назад
biznesgw
Игорь 
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$220
3 дня
Иван мастер своего дела. Работу выполняет качественно и в срок. Если у вас серьезный проект, рекомендую сразу обращаться к Ивану, а не тратить деньги и время на неопытных "программистов".
Все отлично