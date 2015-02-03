Вирус на сайте

Разработать js плагин для html5 плеера. Сам плеер: http://www.videojs.com/ Нужно сделать плагин на основе уже имеющихся плагинов "зацикливания" и "замедления воспроизведения" Смысл плагина зацикливания: прокрутка одного и того фрагмента, продолжительность прокрутки привязана к субтитрам, которые в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
На сайте belkevich-pro.ru, при попытке перехода на внутренние страницы, появляется редирект на левый сайт..
Говорите свою стоимость в рублях, а также сроки. В ЛС не писать. Только сюда. Постоплата
- Похожие заказы
- $350Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо исправить некоторые ошибки и недоработки верстальщика Сайт betainfocom.ru Главная практически правильная, только везде разные шрифты. И в боковых пунктах меню будет иногда 2 строки текста, иногда 3 (бывший верстальщик говорил, что нельзя сделать разное кол-во ...Закрыт9 лет назад
Нужно внести несколько доработок и изменений на сайте работающим на Netcat cms. Кто знаком с системой и готов сделать.. оставляйте контактыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Скрипт отображения на сайте картинки результатов футбола с др сайта.... Ваша цена.Закрыт9 лет назад
Нужно создать парсет данной таблицы http://24score.com/?country_id=33 кликните Раздел Россия вот эти данные!Закрыт9 лет назад
Нужно написать windows-приложение для автоматического поиска объявлений, удовлетворяющих определенным требованиям, с последующим уведомлением на почту и смс. Подробности при перепискеЗакрыт9 лет назад
Требуется скрипт, который будет автоматом загружать готовые кампании из xls файлов в яндекс директ. Должны задаваться логины и названия xls файлов, которые будут автоматом загружаться по несколько на один логин. Вот здесь описана примерная реализация ...Закрыт9 лет назад
Нужно доработать и установить на сервер скрипт личного кабинета для java сервера lineage 2. Скрипт на фреймворке YIIЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать доработку для modx – мы хотим перевести все цены в у.е, а уже у.е будет браться в зависимости от курса валют на сайте цб россии, соответственно чтобы руками каждый раз не обновлять цены ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад