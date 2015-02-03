Вирус на сайте

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Веб-программированиеЗавершен15 заявок258 просмотров
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Добрый день.

На сайте belkevich-pro.ru, при попытке перехода на внутренние страницы, появляется редирект на левый сайт..

Говорите свою стоимость в рублях, а также сроки. В ЛС не писать. Только сюда. Постоплата

9 лет назад
alexbelkevich
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kalashnikov_ka
Константин 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Все было замечательно. Работа была сделана за пару часов, очень доволен. Была небольшая задержка оплаты с моей стороны из за технических неудобств, но, надеюсь, оба довольны.
доволен сотрудничеством