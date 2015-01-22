Доработка

$50
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок274 просмотра
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Есть сайт по мебели - нужно добавить на него модули для интернет магазина. на Джумле. Настройка модулей - каталог, галерея, корзина. tudor-mebel.ru

9 лет назад
orkman
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад