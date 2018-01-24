Обработчик прайс-листов

Веб-программированиеЗавершен7 заявок332 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно написать обработчик прайс-листов по металлопрокату.

Алгоритм работы скрипта, очень сжато:

1. Загружаем прайс-лист поставщика

2. Скрипт распарсивает загруженный прайс, и "раскладывает" товары из прайса по существующим категориям на сайте.

3. При повторной загрузке прайс-листа, скрипт проверяет прайс на изменения: обновляет цены, дописывает новые позиции из прайса на сайт, убирает с сайта удаленные в прайсе товары.

+нужен полуавтоматический режим, чтобы привязать к категориям товары, которые не распарсились.

Нужна поддержка следующих расширений: .xls, .xslx, .csv и подобных

Поставщиков, и, соответственно, прайсов, может быть любое кол-во.

Т.е. изначально затачивать обработчик под конкретный формат прайса или под конкретного поставщика - неверно.

Формат прайса и его содержание может быть любым, например:

http://www.met-trans.ru/content/download/323/3445/file/met-trans-price.xls

http://www.metalgroup-ekb.ru/price.xls

http://metall-imperial.ru/price.xls

http://www.skatural.ru/uploads/settings/54bc8b846719fprice2013.xls

Основная работа заключается в составлении справочников и базы синонимов, чтобы товары корректно "раскладывались" по нужным категориям.

Поэтому большой плюс, если у вас есть опыт подобной работы именно в тематике "металлопрокат", или есть готовое решение.

Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.

9 лет назад
sedovlass
Степан 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$600
20 дней
...
Все нормально. Проект не был реализован.
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