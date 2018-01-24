Есть сайт по мебели - нужно добавить на него модули для интернет магазина. на Джумле. Настройка модулей - каталог, галерея, корзина. tudor-mebel.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужно написать обработчик прайс-листов по металлопрокату.
Алгоритм работы скрипта, очень сжато:
1. Загружаем прайс-лист поставщика
2. Скрипт распарсивает загруженный прайс, и "раскладывает" товары из прайса по существующим категориям на сайте.
3. При повторной загрузке прайс-листа, скрипт проверяет прайс на изменения: обновляет цены, дописывает новые позиции из прайса на сайт, убирает с сайта удаленные в прайсе товары.
+нужен полуавтоматический режим, чтобы привязать к категориям товары, которые не распарсились.
Нужна поддержка следующих расширений: .xls, .xslx, .csv и подобных
Поставщиков, и, соответственно, прайсов, может быть любое кол-во.
Т.е. изначально затачивать обработчик под конкретный формат прайса или под конкретного поставщика - неверно.
Формат прайса и его содержание может быть любым, например:
http://www.met-trans.ru/content/download/323/3445/file/met-trans-price.xls
http://www.metalgroup-ekb.ru/price.xls
http://metall-imperial.ru/price.xls
http://www.skatural.ru/uploads/settings/54bc8b846719fprice2013.xls
Основная работа заключается в составлении справочников и базы синонимов, чтобы товары корректно "раскладывались" по нужным категориям.
Поэтому большой плюс, если у вас есть опыт подобной работы именно в тематике "металлопрокат", или есть готовое решение.
Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. На сайте belkevich-pro.ru, при попытке перехода на внутренние страницы, появляется редирект на левый сайт.. Говорите свою стоимость в рублях, а также сроки. В ЛС не писать. Только сюда. ПостоплатаЗавершен9 лет назад
Требуется создать скрипт по созданию макета чехлов для телефонов и планшетов как на сайте: http://print.iok.ua/Завершен9 лет назад
- $10
Необходимо написать функцию для генерации меню из файла. В обычном файле имеется список слов например: 1. Главная страница 2. Ford focus форум 3. Обзоры Ford 4. Пример страницы 5. Прайс лист 6. Комплектующие 7. Контакты Разного рода небольшие фразы, как на русском ...Завершен9 лет назад
Конфликтуют 2 скрипта, знаю какие именно (выключаю один - второй работает, выключаю первый - работает второй) Нужно убрать конфликт чтобы работали оба.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно удалить БД для номеров на сайте exclusi.ru + исправить 1 баг (кнопка удаление номера не работает) CMS - ДЛЕЗавершен9 лет назад
Требуется программист PHP со знанием Wordpress, чтобы допилить сайт. Проект представляет собой крауд-фандинг (crowdfunding) платформу с множеством направлений деятельности Если Вы : знаете Wordpress, имеете опыт работы с WPML, имеете опыт создания responsive верстки, HTML5, PHP, MySQL, CSS, JS, сталкивались с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $350
Разработать js плагин для html5 плеера. Сам плеер: http://www.videojs.com/ Нужно сделать плагин на основе уже имеющихся плагинов "зацикливания" и "замедления воспроизведения" Смысл плагина зацикливания: прокрутка одного и того фрагмента, продолжительность прокрутки привязана к субтитрам, которые в ...Завершен9 лет назад
Необходимо исправить некоторые ошибки и недоработки верстальщика Сайт betainfocom.ru Главная практически правильная, только везде разные шрифты. И в боковых пунктах меню будет иногда 2 строки текста, иногда 3 (бывший верстальщик говорил, что нельзя сделать разное кол-во ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно внести несколько доработок и изменений на сайте работающим на Netcat cms. Кто знаком с системой и готов сделать.. оставляйте контактыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад