Функция для построения простого меню из файла

Необходимо написать функцию для генерации меню из файла.

В обычном файле имеется список слов например:

1. Главная страница

2. Ford focus форум

3. Обзоры Ford

4. Пример страницы

5. Прайс лист

6. Комплектующие

7. Контакты

Разного рода небольшие фразы, как на русском языке так и на английском, с цифрами и без. Необходимо создать функцию, которая будет работать в двух направления.

Первое направление: генерация меню, переменная $menu_file содержит путь к файлу «main_menu.txt» в котором находятся строки с примера выше. Функция читает содержимое из файла, создает массив (на выбор, как я это вижу) куда записывает два значение, первое содержит оригинальный текст (строку) например «Ford focus форум» второе транслит на латинице в нижнем регистре где пробелы заменены на знак "-" и убраны все знаки кроме «a-zа-я0–9 " (регулярку составите свою) результат: „ford-focus-forum“ все это дело выводиться вот так: "

» адрес сайта не обязателен, необходимо простое меню, первого уровня без вложений и так далее.

Второе направление: при переходе на страницу https://site.ru/ford-focus-forum/ функция получает значение из $_GET[' url'] которое содержит вторую часть работы массива «ford-focus-forum» Происходит процесс генерации массива из двух значений, только теперь идет поиск по массиву на предмет «ford-focus-forum» когда все совпало выводиться оригинальная строка «Ford focus форум» как я это вижу:

$url = $_GET[' url'];

$query = get_nav ($url, true);

:: Вид функции в первом этапе её работы (создание меню):

$menu_file = '/txt/main_menu.txt'

$load_menu = get_nav ($menu_file, false);

Одна точка входа в первом значении функции, а оперировать в роли переключателя вторым значение в зависимости от значения true или false. Еще нужно предусмотреть для первого этапа работы третье значение которое будет ограничивать меню, если например третий параметр функции не определен то выводить весь список, если определен то ограничить его количество строк передавать третьим значение функции.

:: Вид функции с ограничением пунктов меню до 5

$load_menu = get_nav ($menu_file, false, 5);