Добрый день, необходимо сделать пару примеров парсинга через curl с обходом капчи через сервис anti-captcha.com код авторизации предоставлю. Доноры: https://images.rambler.ru/search?query=Коты играют https://nova.rambler.ru/search?query=Кошки породы Api anti-captcha.com: https://anti-captcha.com/apidoc/image https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-php ...
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