DESINGLE

Марк DESINGLE

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$37
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
$37
10 баллов
6 лет назад
PHP: Простой парсер c антикапчей
HTMLPHP
Всё замечательно! Для выходных дней - просто удача. Всячески рекомендую.
Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Mike_n1
Михаил 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
PHP простой каталог статей с хранением записей в формате JSON
PHP
Отличный заказчик, четко поставил цель и все вовремя оплатил) Приятно работать с такими людьми)
Сотрудничеством доволен, все сделано как было описано в задании и в срок. Так-же исполнитель внес небольшие правки не описанные в ТЗ Однозначно рекомендую к сотрудничеству, как ответственного специалиста в своем деле.
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kashey44
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Функция для построения простого меню из файла
Все ок, рекомендую
Не смотря на отрицательный отзыв у исполнителя, сотрудничеством доволен на все 100% Все сделано в срок, однозначно рекомендую к сотрудничеству данного исполнителя!
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