Очистить БД + Баг (ДЛЕ)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка133 просмотра
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Нужно удалить БД для номеров на сайте exclusi.ru + исправить 1 баг (кнопка удаление номера не работает)

CMS - ДЛЕ

9 лет назад
AvocadoArt
Алексей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$15
1 день
Все сделал быстро
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