Устранить конфликт JS скриптов

Есть сайт по мебели - нужно добавить на него модули для интернет магазина. на Джумле. Настройка модулей - каталог, галерея, корзина. tudor-mebel.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конфликтуют 2 скрипта, знаю какие именно (выключаю один - второй работает, выключаю первый - работает второй)
Нужно убрать конфликт чтобы работали оба.
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