Корпоративный портал в SharePoint

$770
Веб-программированиеЗакрытнет заявок147 просмотров
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Необходимо разработать, внедрить и поддерживать корпоративный портал в среде SharePoint 2010 - 2013.

Сейчас портал присутствует, но не устраивает.

Присылайте ссылки на готовые проекты.

Локация строго в Н.Новгороде.

9 лет назад
1stDayOfApril
Константин 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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